Неймар со слезами на глазах покинул поле в матче Уругвай — Бразилия

В эти минуты проходит матч квалификации ЧМ-2026 между Уругваем и Бразилией. Встречу принимает стадион «Сентенарио» в Монтевидео. Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексиса Эрреры прозвучал в 03:00 по московскому времени. На момент написания новости во встречи идёт перерыв, счёт в матче — 1:0 в пользу Уругвая.

Нападающий бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма. Вероятно, футболист получил серьёзное повреждение.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.