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«Не слушай идиотов, футбол ждёт тебя!» Отец Неймара поддержал сына после тяжёлой травмы

«Не слушай идиотов, футбол ждёт тебя!» Отец Неймара поддержал сына после тяжёлой травмы
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Неймар да Силва, отец нападающего «ПСЖ» Неймара, высказался о травме сына, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

«Теперь я знаю, почему Саудовская Аравия! Теперь я знаю, почему «Аль-Хиляль». Бог уже знал… Он должен был отделить тебя, должен был отделить хорошее от плохого… Я не знаю, что сказать тебе, чтобы утешить тебя, и я не могу найти нужных слов прямо сейчас, сын!

Если бы я мог, я бы встал на твоё место. Я не человек договорённостей, но за тебя и твою сестру я бы отдал свою жизнь, чтобы вы не страдали. Бог дал несколько испытаний и падений в твоей жизни, чтобы впоследствии ты всегда вставал. Иисус принёс нам бесчисленные сражения и борьбу с коварными врагами, ждущими поражения как на поле, так и вне его. Теперь эти враги, а их немного, питаются этим моментом.

Это сообщение не для тебя, сынок… Потому что я уже сказал тебе всё, что нужно. Это послание в духовном плане имеет важное значение, и я знаю, с кем мы сталкиваемся в этих испытаниях. Бог сделал меня твоим отцом, твоим наставником, твоим другом, не бизнесменом. Учитывая нашу судьбу, поверь мне, мы, как всегда, справимся с проблемами и выйдем из них.

Мы там, где и должны быть, поверь мне, — в далёкой стране, но там, где есть люди, которые любят тебя и принимают тебя со всеми твоими недостатками и достоинствами… Теперь я знаю, почему «Аль-Хиляль». Не слушай сейчас идиотов, у них своя судьба… Бог позаботится о них в нужное время. Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, национальная сборная и футбол будут ждать тебя!» — написал отец Неймара в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Неймар больше не сыграет в 2023 году из-за травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Бразильцу подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем длительная программа лечения.

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