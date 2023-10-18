Страшная травма Неймара и рекорд Месси. 4 главных события отбора на ЧМ в Южной Америке

Пока европейские сборные выясняют, кто же поедет на Евро-2024, южноамериканцы уже делят путёвки на ЧМ-2026. В ночь с 17 на 18 октября состоялся 4-й тур квалификации, подарив несколько интересных сюжетов. О них — в нашем саммари.

Месси хватило тайма, чтобы «похоронить» Перу и побить рекорд Суареса

Нужно запастись немалым терпением, чтобы перечислить все достижения Лео. И вот он добился очередного. Уже в первом тайме будущий обладатель восьми «Золотых мячей» угостил дублем Перу, обошёл другую легенду «Барселоны» Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром в истории южноамериканских отборов (31 гол).

Оба раза Месси забил в касание. Сначала он завершил молниеносную аргентинскую контратаку убойным выстрелом под перекладину, а затем откликнулся на прострел Энцо Фернандеса и точно исполнил уже в левый нижний угол. И ведь был ещё отменённый из-за офсайда гол после перерыва.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Теперь у Месси 31 мяч в квалификации ЧМ. Правда, ещё есть куда стремиться — это лучший результат лишь в Южной Америке: больше у иранца Али Даеи (35), Криштиану Роналду (куда же без него, 36) и Карлоса Руиса из Гватемалы (39). И Лео, и Криш заканчивать пока не планируют, так что расклад не финальный.

Между тем Аргентина взяла все четыре отборочных матча, ни разу не пропустив, и уже на пять очков оторвалась от ближайших преследователей. Кстати, о них.

Бразилия уступила Уругваю и надолго лишилась Неймара

Если у аргентинцев в последний год всё складывается замечательно, то вот у их исторического соперника — не очень. Пять дней назад команда Фернандо Диниза на последних минутах упустила победу над Венесуэлой (1:1), а теперь мало того, что без шансов влетела Уругваю (0:2), так ещё и, вероятно, до конца сезона потеряла Неймара.

В конце первого тайма хедлайнер сборной Бразилии попытался исполнить красоту и пробросил мяч себе на ход, за что Николас де ла Крус усмирил его пыл жёстким тычком в ногу — доусмирялся до жёсткой травмы бразильца. Звезда «Аль-Хиляля» корчился от боли и досрочно покинул поле на носилках. Де ла Круса, к слову, никак не наказали.

Неймар Фото: Guillermo Legaria/Getty Images

Диагноз Неймара точно пока неизвестен, однако есть подозрения на разрыв крестообразной связки. В таком случае он пропустит остаток сезона.

Что же касается голов, то незадолго до эпизода с Неймаром Дарвин Нуньес распечатал Эдерсона, а во втором тайме всё тот же де ла Крус (прямо-таки палач Бразилии) с нескольких метров вонзил в пустые ворота после прострела Максимилиано Араухо.

Обе команды в результате имеют по семь очков вместе с Венесуэлой.

У Рондона — 100-й матч за Венесуэлу. Он отметил это событие рекордным голом

Помните Саломона Рондона? Таранный нападающий выступал в РПЛ за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА, а сейчас ему 34 года и он доигрывает в Аргентине за «Ривер Плейт». Тем не менее венесуэлец по-прежнему хорош и делает результат.

Сходка с Чили стала для него сотой в футболке сборной, и на юбилейную игру он вышел с капитанской повязкой. Помогло: на 72-й минуте герой дня в Венесуэле дождался идеального прорыва по флангу автора первого гола Йеферсона Сотельдо и с пары метров замкнул в пустые.

Для Рондона этот забитый мяч стал 12-м в отборах к ЧМ. Он повторил национальный рекорд Хуана Аранго и вскоре наверняка перебьёт планку.

Саломон Рондон Фото: Getty Images

После экс-героя РПЛ отличился ещё и Дарвин Мачис, сделав счёт крупным. Поблагодарить за разгром стоит также Марселино Нуньеса, который на 59-й минуте нарушил правила, получил жёлтую и в порыве гнева зачем-то несколько раз ткнул пальцем арбитра — привет, второе предупреждение и удаление.

Марселино Нуньес Фото: Getty Images

Представители РПЛ выступили в группе поддержки

Колумбию представляют аж три героя РПЛ — Хорхе Карраскаль («Динамо»), а также Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба – «Зенит»). С Эквадором вышел только второй, да и то на 88-й минуте.

Возможно, именно поэтому колумбийцы скатали нулевую ничью. Ладно, им просто не повезло: Луис Диас не реализовал пенальти, а гол Карлоса Куэсты отменили из-за находившегося в офсайде и мешающего вратарю Рафы Борре.

А парагвайские футболисты РПЛ Фабиан Бальбуэна («Динамо») и Хуниор Алонсо («Краснодар») также проверили плотность скамейки запасных, просидев там всю встречу с Боливией. Тем не менее парагвайцы справились и без них.

Единственный мяч на 69-й минуте оформил Антонио Санабрия, откликнувшись на прострел с фланга Матиаса Эспиносы. Да, тот самый Санабрия, который плюнул в спину Месси.

Колумбия набрала шесть очков и пристроилась за Уругваем, Бразилией и Венесуэлой, а Парагвай, Эквадор и Чили имеют по четыре очка. Эквадорцы при этом лишились трёх очков из-за подделки документов Байрона Кастильо в прошлом отборочном цикле.

Среди безнадежных аутсайдеров в Южной Америке только Перу (1) и Боливия (0): первые ни разу не забили за четыре матча, а вторые имеют кошмарную разницу мячей – -9.