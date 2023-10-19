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Нигматуллин: лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще

Нигматуллин: лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о соперниках национальной команды по товарищеским матчам в условиях отстранения от международных турниров.

«Конечно же, в ноябре будет гораздо сложнее найти хорошую команду для товарищеской игры. Все будут заняты выступлением в квалификациях. Но в данной ситуации у нас нет особого выбора. Будем играть с теми, кто остался. Однозначно лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще! Главное — научиться проводить подобные игры с должным отношением. Нужно серьёзно относиться к любому сопернику, играть на победу и выкладываться на сто процентов. Пока у наших ребят не всегда это получается», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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