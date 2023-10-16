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Кения — Россия — 3:3, что сказал Карпин после товарищеского матча, 16 октября 2023

«Проблем с мотивацией у России не было. Были другие». Карпин удивил после матча с Кенией
Константин Кринский Мария Куцубеева
,
Валерий Карпин
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А ещё тренер признался, что такие пропущенные голы его раздражают.

Сборная России вытащила ничью в товарищеском матче с Кенией (2:2). Благодарить за результат надо Ивана Облякова. А что сказал главный тренер нашей команды после для многих удивительного результата с соперником со 109-й строчки рейтинга ФИФА? Некоторые цитаты откровенно удивили.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
Окончен
2 : 2
Россия
0:1 Соболев – 8'     1:1 Акуму – 16'     2:1     2:2 Обляков – 89'    

О голах в ворота сборной России и уровне соперника

– Абсолютно не так, что Кения сильнее прошлого соперника. По мне, Камерун был на голову сильнее. Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника, – здесь и далее слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

О причинах ничьей с Кенией

– Начали первые минуты хорошо. Всё получалось, забили гол. Необязательный первый гол пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались, но включились только в конце. Счёт по игре.

Точно по игре?
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О проблемах в игре сборной России

– Информацию по итогам сбора получили, после этой игры она подтвердилась. Вторая игра дала ответы на все вопросы. Газон? Может, это вызывало какие-то травмы. На «Динамо» было лучше, но какая разница? На этом поле играть, что ли, нельзя.

Атмосфера такая как-то влияет, но дальше что? Не надо выигрывать? Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами были — увидел много проблем. Слава богу, что увидел их. Но это не худший результат за время отстранения.

Главный тренер сборной Кении назвал матч с Россией успехом

– Многие люди считают Кению маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол. Мы хорошо сыграли. Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли забить больше России. Для нас это большой успех, – сказал Энгин Фырат.

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