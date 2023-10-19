Продажи Victoria’s Secret упали после рекламы с футболисткой Меган Рапино

Сеть женского нижнего белья Victoria’s Secret сообщила о резком падении продаж после рекламных компаний с футболисткой и ЛГБТ-активисткой Меган Рапино, сообщает Fox News.

Victoria’s Secret начала отказываться от своих недавних рекламных кампаний с участием моделей с ожирением, трансгендеров и американской звезды футбола, а также ЛГБТ-активисткой Меган Рапино после резкого падения продаж.

Victoria's Secret прогнозирует выручку на 2023 год на уровне $ 6,2 млрд, что на 5% ниже, чем в прошлом году, и ниже, чем $ 7,5 млрд в 2020 году.

В начале этого года постоянные неудачи компании вынудили генерального директора Victoria's Secret Эми Хаук уйти в отставку из-за плохих результатов. В конце концов, перемены закончилось полным провалом.