Меган Рапино протестовала против государственного гимна в своей последней игре за США

Нападающая и капитан сборной США Меган Рапино не пела национальный гимн перед воскресным матчем со сборной ЮАР (2:0) на стадионе «Солдер Филд» в Чикаго, штат Иллинойс.
Меган прекратила петь государственный гимн страны в 2016 году в знак «мирного протеста» против неравенства и несправедливости в США.
При этом перед исполнением государственного гимна США прошла церемония в честь Рапино, которая проводила свой последний матч за сборную. В 202 матчах за национальную команду нападающая забила 63 гола. Также благодаря игре за сборную американка стала обладателем премии «Золотой мяч» 2019 года.
В составе американской команды нападающая становилась обладательницей титулов чемпионата мира 2015 и 2019 года, выигрывала Олимпийские игры 2012 года, чемпионка КОНКАКАФ 2014, 2018 и 2022 года. Кроме того, она является победительницей Турнира наций 2018 года.
- 26 сентября 2023
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