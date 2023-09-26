Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Меган Рапино протестовала против государственного гимна в своей последней игре за США

Меган Рапино протестовала против государственного гимна в своей последней игре за США
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающая и капитан сборной США Меган Рапино не пела национальный гимн перед воскресным матчем со сборной ЮАР (2:0) на стадионе «Солдер Филд» в Чикаго, штат Иллинойс.

Меган прекратила петь государственный гимн страны в 2016 году в знак «мирного протеста» против неравенства и несправедливости в США.

При этом перед исполнением государственного гимна США прошла церемония в честь Рапино, которая проводила свой последний матч за сборную. В 202 матчах за национальную команду нападающая забила 63 гола. Также благодаря игре за сборную американка стала обладателем премии «Золотой мяч» 2019 года.

В составе американской команды нападающая становилась обладательницей титулов чемпионата мира 2015 и 2019 года, выигрывала Олимпийские игры 2012 года, чемпионка КОНКАКАФ 2014, 2018 и 2022 года. Кроме того, она является победительницей Турнира наций 2018 года.

Материалы по теме
Рапино выступила с заявлением после прощального матча за сборную США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android