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Полузащитник «Айнтрахта» Гётце: я нахожу МЛС очень интересной лигой

Полузащитник «Айнтрахта» Гётце: я нахожу МЛС очень интересной лигой
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Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце рассказал о своём будущем в немецком клубе, а также об отношении к американской футбольной лиге (МЛС).

«Я оцениваю ситуацию каждый год. Ориентируюсь на то, как я себя чувствую, что мне нравится. Могу сказать, что нахожу тему МЛС очень интересной. Было бы неплохо однажды понять эту культуру и то, как они занимаются спортом, что думают о футболе», — приводит слова Гётце Sport.de.

Напомним, Гётце перешёл в «Айнтрахт» из ПСВ в 2022 году. За это время полузащитник принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, контракт Гётце с немецким клубом действует до лета 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 9 млн.

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