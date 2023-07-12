Марио Гётце рассказал о втором профессиональном увлечении после футбола

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце вместе с коллегой-чемпионом мира Андре Шюррле инвестировал в новую сеть пиццерий Happy Slice, и, оказывается, это далеко не первый проект, в который вкладывает деньги футболист. Гётце уже давно инвестирует в различные стартапы по всему миру. Немецкие СМИ пишут, что их уже больше 40, это его второе профессиональное увлечение после футбола.

«Мне интересно проявить себя и вне футбола. Экосистема стартапов невероятно увлекательна, особенно если посмотреть на неё более внимательно и вдумчиво. Можно провести много параллелей между спортсменами и инвесторами — обоим требуется много отваги, уверенности в себе, огромное количество страсти и решительности, чтобы идти по пути даже вопреки сопротивлению.

На самом деле, я не так много инвестирую в стартапы в сфере спорта или здравоохранения. Я склонен больше сосредотачиваться на темах, связанных с цифровизацией или искусственным интеллектом. Они составляют 80% от моих инвестиций. Тем не менее без спорта, конечно, не обойтись. Я пришёл из этого мира и навсегда останусь в нём, поэтому я также занимаюсь несколькими темами HealthTech и SportsTech в области технологий для здоровья и спорта», – приводит слова Гётце Bild.

Одну из последних инвестиций Гётце сделал в компанию Vivalyx, которая разрабатывает жидкость для продления жизни донорских органов. Сообщается, что вместе с другими партнёрами Гётце вложил сюда несколько миллионов евро.