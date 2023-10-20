Игрок «Реала» Камавинга планирует вместе с братом открыть бизнес в Мадриде

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга и его брат Себастьяо намерены открыть бизнес в Мадриде в ближайшее время. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в специальном здании уже ведутся ремонтные работы и есть вывеска с названием Camavinga House. Магазин должен открыться в ближайшие дни. На текущий момент нет точной информации, каким именно бизнесом хотят заниматься братья, однако, как отмечает источник, в свободное от футбола время Эдуарду активно следит за миром моды. Так, летом 2022 года Камавинга стал первым футболистом, который принял участие в показе гиганта моды Balenciaga. Исходя из этого, открывающийся магазин будет ориентирован, скорее всего, именно на этот вид бизнеса.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.