Камавинга недоволен позицией левого защитника в «Реале»

Центральный полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга высказался об игре на позиции левого защитника.

«Нравится ли мне позиция левого защитника? Мне задают этот вопрос каждый день. Я командный игрок. Эта та позиция, о которой я не знал, но, играя там, я приобрёл определённые навыки.

Ни для кого не секрет, что мне не нравится эта позиция. Я разговаривал с Анчелотти, но самое главное — это команда. Поскольку я командный игрок, при необходимости я буду играть на любой позиции, даже если мне это не нравится. Я хочу отдать все свои силы ради успеха клуба», — приводит слова Камавинга Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Камавинга провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.