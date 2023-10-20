Полузащитник «Борнмута» Адамс выбыл на пять месяцев

Капитан сборной США и полузащитник «Борнмута» Тайлер Адамс перенёс операцию, вызванную проблемами с мышцами бедра, сообщает The Athletic. На восстановление 24-летнего футболиста потребуется примерно пять месяцев. Таким образом, он будет отсутствовать в составе как минимум до середины февраля.

Адамсу в марте уже делали операцию на мышцах бедра, когда он ещё играл за «Лидс Юнайтед». Он пропустил шесть месяцев, за которые успел перейти в «Борнмут», и вернулся на поле 27 сентября в матче против «Сток Сити» в Кубке лиги. После той встречи он больше не играл.

«Борнмут» заплатил за трансфер Адамса около $ 28 млн без учёта надбавок и подписал с хавбеком пятилетний контракт.

В сезоне-2022/2023 футболист провёл за «Лидс» 26 матчей.

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