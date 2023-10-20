Аршавин: жаль Неймара. Он допустил ошибку, когда ушёл из «Барселоны», погнался за деньгами

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игроке саудовского «Аль-Хиляля» Неймаре, недавно получившем серьёзную травму.

«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушёл из «Барселоны». В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушёл в «ПСЖ». Сейчас перешёл в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одарённый футболист, всё умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия. Останься он в «Барселоне», у него всё могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было этой травмы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма матча с Уругваем в квалификации ЧМ-2026. Игроку подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения.