Батырев: никто в «Ванкувере» не мог приблизиться к уровню Дэвиса

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, ранее игравший в молодёжной команде футбольного клуба «Ванкувер», рассказал о совместных тренировках с игроком «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвисом.

«Насколько сильно выделялся Альфонсо Дэвис на тренировках в «Ванкувере»? Сильно. Я пару раз потренировался с основной командой, когда он там был. И никто даже близко не мог приблизиться к его уровню. Он и в обыгрыше, и в обороне был очень силён. Это просто другой уровень был.

Сам по себе он простой парень был, общался спокойно с молодыми игроками, так как и сам такой был. Но мы с ним особо не контактировали: «Привет. Пока». Конечно, удивлён его успехам — выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Как только его попробовали слева в защите, сразу закрепился в основе. Для меня это был сюрприз», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».