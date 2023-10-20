Иржи Ярошик: все думали, что «Зенит» снова будет королём РПЛ, но пока не получается

Известный по работе в России чешский экс-футболист и тренер Иржи Ярошик поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге, отдельно отметив санкт-петебургский «Зенит» и «Краснодар».

«Никто не ожидал, что у «Зенита» будут проблемы и они потеряют очки. Меня это немного удивило, но надо понимать, что у них ушёл Малком. Все думали, что «Зенит» снова будет королём чемпионата России, но пока не получается. При этом удачно стартовал «Краснодар», они показывают хороший футбол, у них есть сильные игроки, тренер, поддержка фанатов. Пока лучшую форму и лучшие результаты в России показывает именно «Краснодар», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у «быков» 27 очков в первых 11 матчах чемпионата. На втором месте «Крылья Советов», самарский клуб набрал 21 очко после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров действующий чемпион страны «Зенит» — у сине-бело-голубых 20 очков после первых 11 туров чемпионата.