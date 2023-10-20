Гаджиев: «Зенит» выглядит сильнее, но у «Крыльев» есть свои козыри

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, под руководством которого самарский клуб завоёвывал бронзовые медали чемпионата России в 2004 году, поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», который состоится 22 октября в 16:30 по московскому времени.

«Никто не знает, смогут ли «Крылья Советов» удержаться выше «Зенита» после очного матча. Могу сказать, что надеюсь на успешное завершение сезона «Крыльями». Уровень у команды высокий, он поддерживается уже длительное время. Поэтому у них есть возможность относительно успешно закончить сезон.

А как сложится отдельная игра, никто не знает. Бьют в пустые ворота — не попадают, забивают дальними ударами. Как тут предугадать результат? «Зенит», безусловно, потенциально выглядит сильнее, но у «Крыльев» есть свои козыри. То, что сейчас показывают «Крылья», не случайность, а уровень, который стабильно поддерживается», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.