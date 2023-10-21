В «Монако» сообщили о возвращении Александра Головина к тренировкам

Пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье рассказал об улучшении состояния российского полузащитника клуба Александра Головина и возвращении футболиста к тренировкам в общей группе.

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», — приводит слова Кревелье Sport24.

27-летний Головин не принимал участия в товарищеских матчах сборной России с Камеруном и Кенией из-за травмы икроножной мышцы. В нынешнем сезоне Александр провёл семь матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Монегаски сыграют с «Метцем» в ближайшее воскресенье, 22 октября. «Монако» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков.