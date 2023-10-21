Алан Дзагоев дебютировал в составе греческой «Ламии»

Российский полузащитник Алан Дзагоев дебютировал за «Ламию».

20 октября «Ламия» в матче 8-го тура греческой Суперлиги дома обыграла ПАС со счётом 2:1. Дзагоев появился на поле на 79-й минуте.

После восьми сыгранных туров «Ламия» имеет в своём активе 12 очков и располагается на шестом месте в Суперлиге Греции.

Напомним, прошлым летом Алан Дзагоев покинул казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанской команды, в которых отметился тремя забитыми мячами.

С 2008 года по сентябрь 2022 года Алан играл за ЦСКА, проведя за команду 395 матчей, забив 77 голов и отдав 93 результативные передачи. Вместе с красно-синими Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России.