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«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Динамо» на выезде победило «Локомотив» со счётом 3:1, а во втором круге бело-голубые дома уступили — 2:4.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

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