«Реал Сосьедад» победил «Мальорку», Захарян провёл на поле первый тайм

Завершился матч 10-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0.
Победу «Реалу Сосьедад» принёс полузащитник Брайс Мендес, который отличился на 64-й минуте с передачи Такефуса Кубо.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле с первых минут и был заменён в перерыве.
«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Мальорка» находится на 17-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет мадридский «Реал» (24).
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