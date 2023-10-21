ЖФК «Зенит» на домашней арене не смог обыграть ЖФК «Звезда-2005»
Поделиться
Завершился матч 1-го тура женского плей-офф чемпионов, в котором встречались ЖФК «Зенит» и ЖФК «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. ЖФК «Зенит» не смог обыграть своих соперниц — 0:0.
После 1-го тура женского плей-офф чемпионов «Зенит» располагается на второй позиции с 29 очками. ЖФК «Звезда-2005» находится на четвёртом месте с 20 очками. Лидирует ЦСКА. В активе московской команды — 34 очка.
Напомним, после 22 игр чемпионат перешёл в новую стадию, где 12 команд разбились на две группы, а очки поделились пополам. В прошлом сезоне победителем турнира впервые стал «Зенит».
Россия - Суперлига (ж) . Плей-офф чемпионов. 1-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Комментарии
- 21 октября 2023
-
21:49
-
21:42
-
21:31
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:44
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:37
-
19:36
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:30
Партнерский контент