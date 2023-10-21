ЖФК «Зенит» на домашней арене не смог обыграть ЖФК «Звезда-2005»

Завершился матч 1-го тура женского плей-офф чемпионов, в котором встречались ЖФК «Зенит» и ЖФК «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. ЖФК «Зенит» не смог обыграть своих соперниц — 0:0.

После 1-го тура женского плей-офф чемпионов «Зенит» располагается на второй позиции с 29 очками. ЖФК «Звезда-2005» находится на четвёртом месте с 20 очками. Лидирует ЦСКА. В активе московской команды — 34 очка.

Напомним, после 22 игр чемпионат перешёл в новую стадию, где 12 команд разбились на две группы, а очки поделились пополам. В прошлом сезоне победителем турнира впервые стал «Зенит».