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ЖФК «Зенит» на домашней арене не смог обыграть ЖФК «Звезда-2005»

ЖФК «Зенит» на домашней арене не смог обыграть ЖФК «Звезда-2005»
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Завершился матч 1-го тура женского плей-офф чемпионов, в котором встречались ЖФК «Зенит» и ЖФК «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. ЖФК «Зенит» не смог обыграть своих соперниц — 0:0.

После 1-го тура женского плей-офф чемпионов «Зенит» располагается на второй позиции с 29 очками. ЖФК «Звезда-2005» находится на четвёртом месте с 20 очками. Лидирует ЦСКА. В активе московской команды — 34 очка.

Напомним, после 22 игр чемпионат перешёл в новую стадию, где 12 команд разбились на две группы, а очки поделились пополам. В прошлом сезоне победителем турнира впервые стал «Зенит».

Россия - Суперлига (ж) . Плей-офф чемпионов. 1-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Турнирная таблица женской Суперлиги
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