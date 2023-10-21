Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Чарльтона

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии сэра Бобби Чарльтона.

«От имени ФИФА и мировой футбольной семьи я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям сэра Бобби Чарльтона. Мы скорбим о потере одного из победителей чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии и легенды футбола, чьё влияние на игру охватило несколько поколений. Наши мысли и молитвы со всеми, кто был близок к нему, с его бывшими товарищами по команде, футбольной ассоциацией и «Манчестер Юнайтед». Покойся с миром», — написал Инфантино в социальной сети.

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».