Скончался легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон

Стало известно, что сегодня, 21 октября, на 87-м году жизни скончался легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон.

Ещё в 2020 году у Чарльтона диагностировали деменцию. Деменция — болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков… Повседневная деятельность больного нарушена и за ним необходим постоянный уход.

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».