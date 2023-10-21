«Одно очко лучше, чем поражение». Защитник «Краснодара» — о ничьей с «Балтикой»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о матче 12-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде не смогла переиграть «Балтику» — 2:2.

«Как оценю свою игру в матче с калининградцами? Можно сказать, что хорошая игра. У «Балтики» хорошая команда, сильные нападающие. Уезжаем с одним очком, это лучше, чем поражение. В конце игры обе команды начали уставать, появилось пространство. В финальной части игры все немного сбавили ритм», — сказал Тормена в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре чемпионата России «быки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 29 октября.

В текущем сезоне Тормена провёл за «Краснодар» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.