Первая лига: расписание матчей 15-го тура сезона-2023/2024
Сегодня, 22 октября, матчем между красноярским «Енисеем» и саратовским «Соколом» стартует 15-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
22 октября, воскресенье:
«Енисей» (Красноярск) — «Сокол» (Саратов) — 10:00 мск;
«Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ) — 16:00 мск;
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Химки» — 16:00 мск;
«Черноморец» (Новороссийск) — «Тюмень» — 17:00 мск;
«Арсенал» (Тула) — «Кубань» (Краснодар) — 18:00 мск;
«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 18:00 мск;
«Торпедо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 19:30 мск.
23 октября, понедельник:
«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль) — 16:30 мск;
«Родина» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 19:30 мск.
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