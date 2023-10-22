Первая лига: расписание матчей 15-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 22 октября, матчем между красноярским «Енисеем» и саратовским «Соколом» стартует 15-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

22 октября, воскресенье:

«Енисей» (Красноярск) — «Сокол» (Саратов) — 10:00 мск;

«Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ) — 16:00 мск;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Химки» — 16:00 мск;

«Черноморец» (Новороссийск) — «Тюмень» — 17:00 мск;

«Арсенал» (Тула) — «Кубань» (Краснодар) — 18:00 мск;

«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 18:00 мск;

«Торпедо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 19:30 мск.

23 октября, понедельник:

«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль) — 16:30 мск;

«Родина» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 19:30 мск.