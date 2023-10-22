В ЖФК «Арсенал» ответили на критику из-за отсутствия расового разнообразия в команде

В женском «Арсенале» ответили на критику болельщиков, связанную с тем, что, по их мнению, в команде отсутствует расовое разнообразие.

«Мы признаём, что наш нынешний женский состав первой команды не отражает разнообразия, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем.

Расширение участия девушек из разных слоёв общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии — с принятием конкретных мер по улучшению путей и доступности.

Во всех наших командах, включая мужскую и женскую академии, мы гордимся нашими игроками из разных слоёв общества, которые внесли свой вклад в нашу историю, успех и культуру. Для клуба является приоритетом продолжать добиваться большего разнообразия и инклюзивности и создавать чувство принадлежности к клубу у всех, кто с ним связан», — сказано в заявлении клуба для The Athletic.