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«Аль-Ахли» готов предложить € 200 млн за покупку игрока «Реала»

«Аль-Ахли» готов предложить € 200 млн за покупку игрока «Реала»
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«Аль-Ахли» намерен предложить мадридскому «Реалу» € 200 млн для того, чтобы вингер «сливочных» Винисиус Жуниор перешёл в саудовский клуб. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, клуб из Саудовский Аравии полагает, что «Реал» может принять это предложение, поскольку на текущий момент бразильский футболист ещё не пролонгировал с клубом своё трудовое соглашение. Однако подчёркивается, что новый контракт Винисиуса с «Реалом» фактически уже согласован, о чём будет объявлено в ближайшие дни. Как следствие, «Аль-Ахли» не удастся приобрести Жуниора.

Напомним, в нынешнем сезоне испанской Примеры 23-летний вингер принял участие в семи матчах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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