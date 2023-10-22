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«Монако» пропустил с центра поля в матче Лиги 1 с «Метцем»

«Монако» пропустил с центра поля в матче Лиги 1 с «Метцем»
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«Монако» пропустил с центра поля в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (0:1), который идёт в данный момент.

На четвёртой минуте матча Ламин Камара на своей половине поля обокрал Юссуфа Фофану и с подступов к центральной линии отправил мяч сильным ударом за шиворот Филиппу Кёну, который вышел слишком далеко из ворот.

Напомним, за «Монако» выступает россиянин Александр Головин, который появился в стартовом составе. Экс-игрок ЦСКА, по информации Transfermarkt, достиг своей максимальной рыночной стоимости в € 30 млн. Ранее Александр столько стоил, когда переехал из России во Францию в 2018 году.

Сейчас «Монако» после девяти сыгранных матчей в Лиге 1 располагается на третьей строчке с 17 очками. «Метц» находится на 11-й позиции с 11 очками.

Франция - Лига 1 . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
1 : 1
Метц
Метц
0:1 Камара – 4'     1:1 Головин – 42'    
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