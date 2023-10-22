Андрей Мостовой: соперники понимают, что Клаудиньо можно бить исподтишка. Он эмоциональный

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал спорный эпизод, в котором игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович в ходе борьбы за мяч нанёс умышленный удар локтем в челюсть футболиста «Зенита» Клаудиньо. Арбитр встречи Артём Чистяков не показал красную карточку игроку «Крыльев».

«Был очень рад выйти на поле. После первого тайма разминался, постоянно поглядывал, не смотрят ли на меня. Очень ждал, когда выйду. Было очень приятно выйти на зелёную траву. Всё хорошо сложилось: победили, забил гол. Хороший вечер.

Всегда переживаю за ребят. Клаудиньо особенно достаётся. Наверное, соперники понимают, что его можно где-то исподтишка ударить, потому что он эмоциональный и чаще отвечает. Но у нас центральные защитники: Нуралы Алип и Родригао, которые в нужный момент отомстят. Особенно сильно не переживал», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).