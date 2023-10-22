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Сергей Семак отреагировал на удар локтем в лицо Клаудиньо в матче с «Крыльями Советов»

Сергей Семак отреагировал на удар локтем в лицо Клаудиньо в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал спорный эпизод, в котором игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович в ходе борьбы за мяч нанёс умышленный удар локтем в челюсть полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Арбитр встречи Артём Чистяков не показал красную карточку игроку «Крыльев».

«Момент с ударом в лицо Клаудиньо? Много удивляет. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая. В эпизоде с Клаудиньо — это грубая игра. Умышленная. Но говорить об этом бесполезно. Каждый арбитр оценивает всё самостоятельно. Вопрос не в VAR. Мы страна, где больше всего ставят пенальти. Степень продавливания – там каждый арбитр действует по своему усмотрению. И игра с руками в штрафной – тоже самое. Вопросов очень много», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом и „Крыльями Советов“, где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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