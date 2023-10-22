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«Арсенал» уверенно обыграл «Кубань», «Нефтехимик» оказался сильнее «Ленинградца»

«Арсенал» уверенно обыграл «Кубань», «Нефтехимик» оказался сильнее «Ленинградца»
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Сегодня, 22 октября, состоялись очередные матчи 15-го тура Мелбет Первой лиги. В одной из встреч тульский «Арсенал» принимал на своём поле краснодарскую «Кубань». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый мяч был забит уже на шестой минуте. Автором гола стал полузащитник «Арсенала» Анатолий Макаров. Гости смогли сравнять счёт на 19-й минуте благодаря удару полузащитника Нури Абдокова. В конце игры туляки смогли забить два мяча. Первый, на 86-й минуте, на счету форварда Дмитрия Баркова. Последний гол в матче забил нигериец Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 22 очка, команда поднялась на шестую строчку. «Кубань» с 12 очками идёт на 17-м месте.

Россия - Мелбет Первая лига . 15-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
3 : 1
Кубань
Краснодар
1:0 Макаров – 6'     1:1 Абдоков – 19'     2:1 Барков – 86'     3:1 Окоронкво – 89'    

В другом матче встречались «Ленинградец» и «Нефтехимик». Гости одержали победу со счётом 2:1. В составе команды из Нижнекамска дубль оформил воспитанник «Локомотива» Матвей Першин. У хозяев отличился Эдуард Суханов.

«Нефтехимик» набрал 19 очков и поднялся на 12-е место. «Ленинградец» (14) — 16-й.

Россия - Мелбет Первая лига . 15-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Першин – 60'     0:2 Першин – 74'     1:2 Суханов – 90+1'    
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