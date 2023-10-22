«Арсенал» уверенно обыграл «Кубань», «Нефтехимик» оказался сильнее «Ленинградца»

Сегодня, 22 октября, состоялись очередные матчи 15-го тура Мелбет Первой лиги. В одной из встреч тульский «Арсенал» принимал на своём поле краснодарскую «Кубань». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.
Первый мяч был забит уже на шестой минуте. Автором гола стал полузащитник «Арсенала» Анатолий Макаров. Гости смогли сравнять счёт на 19-й минуте благодаря удару полузащитника Нури Абдокова. В конце игры туляки смогли забить два мяча. Первый, на 86-й минуте, на счету форварда Дмитрия Баркова. Последний гол в матче забил нигериец Джонатан Окоронкво, реализовавший пенальти.
После этой победы в активе «Арсенала» стало 22 очка, команда поднялась на шестую строчку. «Кубань» с 12 очками идёт на 17-м месте.
В другом матче встречались «Ленинградец» и «Нефтехимик». Гости одержали победу со счётом 2:1. В составе команды из Нижнекамска дубль оформил воспитанник «Локомотива» Матвей Першин. У хозяев отличился Эдуард Суханов.
«Нефтехимик» набрал 19 очков и поднялся на 12-е место. «Ленинградец» (14) — 16-й.
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