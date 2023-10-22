Израильские футболисты бойкотировали матч из-за акции в поддержку Палестины

Израильские футболисты «Антальяспора» Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури отказались выходить на матч 9-го тура турецкой Суперлиги с «Газиантепом» (0:1) из-за акции в поддержку Палестины.

«Тяжёлые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает полную поддержку, за это мы благодарим её. Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Израиля. Как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, они уважают решение», — приводит слова футболистов Sport5.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.