Израильский «Маккаби» Хайфа попросил перенести матч ЛЕ с «Вильярреалом»

Генеральный директор «Маккаби» Хайфа Ицик Овадия попросил УЕФА отложить матч группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который пройдёт в Испании 26 октября.

«Это трудные дни для граждан Израиля, и почти невозможно сосредоточиться на футболе, пока мы оплакиваем погибших, а наши лучшие дети находятся на передовой.

Когда вся страна скорбит и мобилизуется для защиты государства Израиль от его врагов, любому, кто знает об этом, ясно, что спорт отходит на второй план.

Мы ожидаем внимания со стороны европейского футбольного сообщества, и это меньшее, что УЕФА может сделать для нас в эти трудные времена. Наши клубы представляют целое сообщество, которое сильно страдает», — приводит слова Овадии Mundo Deportivo.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.