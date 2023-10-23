Черчесов: я уже не нейтральный зритель, болел за тульский «Арсенал». И мой сын в команде

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака», «Динамо» и «Амкара» Станислав Черчесов прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Кубанью» (3:1) в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги.

«Я уже не нейтральный зритель, я болел за «Арсенал». И мой сын в «Арсенале». Сегодня был хороший матч с определённой интригой. «Арсенал» начал хорошо, забили. Потом отдали инициативу и за это поплатились. В конце концов это заслуженная победа. Хотя такие матчи можно и проиграть (смеётся)», — приводит слова Черчесова пресс-служба тульского клуба в телеграм-канале.

Напомним, 22 октября состоялся матч 15-го тура Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал на своём поле краснодарскую «Кубань». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После этой победы в активе «Арсенала» стало 22 очка, команда поднялась на шестую строчку. «Кубань» с 12 очками идёт на 17-м месте.