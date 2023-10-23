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Пьянич выбрал сильнейшего одноклубника в своей карьере в споре между Месси и Роналду

Пьянич выбрал сильнейшего одноклубника в своей карьере в споре между Месси и Роналду
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич, ныне выступающий за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, высказался об игре с нападающими Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«У меня много воспоминаний о Крише, великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов.

Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времён, и они являются прекрасными примерами для детей», – приводит слова Пьянича Sport Mediaset.

Миралем Пьянич также выступал за итальянскую «Рому», турецкий «Бешикташ» и французские «Лион» и «Метц».

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