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Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее

Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своих планах на будущее.

«Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа – то, что привело меня на вершину», – приводит слова Роналду O Jogo.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент португальский футболист после 12 матчей во всех турнирах отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

«Аль-Наср» после 10 матчей в Про-Лиге Саудовской Аравии находится на третьей позиции с 22 очками.

Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду:

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