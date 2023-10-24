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Сергей Брызгалов: Ташуев очень требовательный, дисциплина на первом месте

Сергей Брызгалов: Ташуев очень требовательный, дисциплина на первом месте
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о работе с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«После прихода Сергея Ташуева «Факел» старается играть низом, через пас? Да, мы меняем рисунок игры. Это требование главного тренера. Футбол заключается в результате. В целом считаю, что принципы сегодняшнего футбола заставляют быть гибкими в плане структуры игры.

Какой Ташуев в раздевалке? Он очень требовательный, дисциплина на первом месте. Благодаря ей можно добиться результата. Ташуев сполна спрашивает за выполнение его установки, требований. Сергей Абуезидович может разрядить обстановку, когда тема не касается футбола. А на поле и в игре он очень требовательный. Так и должно быть», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

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