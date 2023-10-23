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Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Гоцуку в случае вмешательства КДК

Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Гоцуку в случае вмешательства КДК
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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде в матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (2:0), когда главный судья встречи Алексей Амелин не стал показывать красную карточку защитнику нижегородцев Кириллу Гоцуку. Федотов назвал возможное наказание для 31-летнего футболиста.

«Проблема в том, что так как Амелин не показал Гоцуку красную, он в рапорте мог написать только про неспортивное поведение и оскорбления. Но КДК, ссылаясь на СМИ, может инициировать разбирательство. То же касается ЭСК — Мажич может попросить разобрать эпизод. Если будет установлено, что физическое воздействие со стороны Гоцука было, то это дисквалификация на шесть матчей. Срок фиксированный — ни больше, ни меньше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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