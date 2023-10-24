Орлов: динамовцам необходимо найти нужное сочетание в атаке

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 12-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Локомотивом» — 0:0.

«У «Локомотива» пока ещё есть определенные проблемы, но я хотел бы отметить, что Пиняев теперь играет на левом фланге. А ведь Галактионов ставил его направо. И многие удивлялись – как это в «Крыльях» он играл слева, а в «Локо» стал играть справа… Но тот фланг закрывал Тикнизян, а в этой встрече [Наир] не вышел с первых минут, и там сыграл Пиняев. И сыграл хорошо. А в сборной Карпин сразу поставил его на левый фланг. Что тут думать? Он должен играть слева. И он главная фигура, будет забивать и обострять. Больше надо думать не о Тикнизяне или о ком-то другом, а именно о Пиняеве.

Динамовцы, как всегда, подвижные, у них есть скорость. Им просто надо найти нужное сочетание. Что с Тюкавиным? Грулёв – очень быстрый игрок. Но есть свои проблемы. Марцел Личка работает интересно, смотреть за игрой «Динамо» приятно», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».