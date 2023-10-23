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Орлов: «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом» прекрасно, но им не дали до конца раскрыться

Орлов: «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом» прекрасно, но им не дали до конца раскрыться
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Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» в родных стенах уверенно переиграл «Крылья Советов» — 3:1.

«Самарцы прекрасно сыграли в Петербурге, просто «Зенит» не дал им раскрыться. Но, повторюсь, играли они хорошо. Конечно, силёнок не хватило, после перерыва они «подсели», но в первом тайме с их прессингом было настоящее соперничество. А «Зенит», на мой взгляд, провёл свой лучший матч в сезоне. К своей оптимальной форме подошел Родригао, который уже начал делать и первый пас, начинать атаки — потому что именно так и должны играть центральные защитники.

Голы Вендела были прекрасны, особенно первый. Да и забить при счёте 0:0 было очень важно. Комбинация получилась хорошей – Барриос, вертикальный пас, синхронные действия Вендела, который был к этому готов. Кстати, больше взаимопонимания в этом матче я увидел и у Кассьерры с бразильскими полузащитниками – а это многообещающе. Важно и то, что вышел Мостовой – он сейчас явно в хорошей форме. И это будет усиление для «Зенита», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

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