В МЛС в год прихода Месси побит рекорд средней посещаемости чемпионата

Американская лига МЛС зафиксировала рекордную посещаемость матчей, сообщает официальный аккаунт МЛС в соцсети X (ранее Twitter).

В год, когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси подписал контракт с «Интер Майами», в регулярном чемпионате побит рекорд по среднему количеству зрителей. На игры в среднем приходили по 22 111 зрителей.

В 2022 году посещаемость составляла 21 033 болельщика в среднем – худший показатель с 2014-го без учёта сезонов в период пандемии коронавируса.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.