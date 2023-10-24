Футболисты «Интер Майами» учат испанский язык для общения с Лионелем Месси

19-летний вингер «Интер Майами» Эдисон Аскона рассказал о коммуникации между игроками американской команды и нападающим Лионелем Месси.

«Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски. Иногда он говорит «доброе утро», но те в команде, кто говорит по-английски и не знает испанского, теперь учат испанский язык», — приводит слова Асконы Infobae.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

«Интер Майами» завершил сезон на 14-м месте в Восточной конференции МЛС.