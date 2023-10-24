Парфёнов: в стыковых матчах с «Пари НН» «Родине» не хватило опыта

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов вспомнил о стыковых матчах за место в РПЛ с «Пари НН» в сезоне-2022/2023, победу в которых одержала нижегородская команда.

«Чего в итоге не хватило для выхода (в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»)? Опыта. Если брать первый матч, то по игре мы не заслуживали поражения 0:3. Да, соперник хорошо воспользовался своими моментами. Плюс на их стороне был опыт игры на протяжении целого сезона с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Это даёт определённое преимущество. Но порадовало, что во втором матче команда не сдалась, пацаны – молодцы. Мы в эти три дня просили как раз не сдаваться. Свой дух «Родина» показала в ответной игре. Можно сказать, что в первом матче была доля невезения, мы не реализовали свои шансы, были выходы один на один. Но и нам забили три гола из четырёх моментов, такая разница – тоже показатель того, что «Пари НН» весь сезон играл на другом уровне сопротивления. Мы заслужили право сыграть в стыках. «Родина» старалась, боролась, но сыграли те факторы, про которые я сказал. Выход в РПЛ был реален и рядом, ответный матч с «Пари НН» это показал», — приводит слова Парфёнова Metaratings.

В первом стыковом матче «Пари НН» обыграл «Родину» со счётом 3:0. В ответной игре москвичи одержали победу 2:0, но по сумме двух встреч потерпели поражение и остались в Мелбет Первой лиге.