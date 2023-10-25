Генсек РФС: если бы Карпин не совмещал посты, его критиковали бы за что-нибудь другое

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Считаем, что Валерий Георгиевич проделывает большую работу со сборной России в тяжёлых условиях. Мы стараемся максимально поддержать его в этой работе. У РФС с ним доверительные отношения. Как только будет необходимость обсудить будущее, мы его обсудим.

Он совмещает – его критикуют за совмещение. Если бы не совмещал, критиковали бы за что-нибудь другое. Тренер сборной – это главный тренер в России, он всегда на виду. Неудивительно, что у человека на такой позиции есть большое количество людей, которые хотят его покритиковать», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».