Генсек РФС рассказал, почему становится всё труднее искать соперников для сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему становится всё труднее искать соперников для сборной России.

«С каждым днём искать соперников всё сложнее и сложнее. Начался отбор на чемпионат мира в Азии. Это значит, что большая часть команд будет недоступна для товарищеских матчей. Поэтому сейчас искать соперников действительно тяжелее.

Мы много с кем общаемся, это наша задача. Но переговоры любят тишину. Не в том смысле, что есть какие-то секреты от вас или болельщиков, но на переговоры с федерациями могут оказывать влияние разные факторы, порой неочевидные. Поэтому давайте подождём», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее генеральный секретарь РФС рассказал, почему товарищеский матч сборной России с Кенией прошёл в Турции.