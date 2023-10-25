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Генсек РФС рассказал, почему становится всё труднее искать соперников для сборной России

Генсек РФС рассказал, почему становится всё труднее искать соперников для сборной России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему становится всё труднее искать соперников для сборной России.

«С каждым днём искать соперников всё сложнее и сложнее. Начался отбор на чемпионат мира в Азии. Это значит, что большая часть команд будет недоступна для товарищеских матчей. Поэтому сейчас искать соперников действительно тяжелее.

Мы много с кем общаемся, это наша задача. Но переговоры любят тишину. Не в том смысле, что есть какие-то секреты от вас или болельщиков, но на переговоры с федерациями могут оказывать влияние разные факторы, порой неочевидные. Поэтому давайте подождём», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее генеральный секретарь РФС рассказал, почему товарищеский матч сборной России с Кенией прошёл в Турции.

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