Вице-президент «Барселоны» высказался о скандале вокруг оскорбления Винисиуса

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слова члена совета директоров «Барселоны» Микеля Кампса, который назвал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора клоуном.



«Даже если это была ошибка, её не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус меня слышит, то уверяю, что это не повторится», – приводит слова Юсте Marca.

Напомним, Кампс оскорбил Винисиуса, комментируя ситуацию, связанную с тем, что в недавнем матче Примеры «Реала» с «Севильей» (1:1) один из фанатов андалусийского клуба оскорблял бразильца на почве расизма.

После этого стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи посещения предстоящего матча чемпионата Испании, в котором его команде предстоит сыграть с «Барселоной».

Винисиус восстанавливается после травмы: