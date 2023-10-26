Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент «Барселоны» высказался о скандале вокруг оскорбления Винисиуса

Вице-президент «Барселоны» высказался о скандале вокруг оскорбления Винисиуса
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слова члена совета директоров «Барселоны» Микеля Кампса, который назвал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора клоуном.

«Даже если это была ошибка, её не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус меня слышит, то уверяю, что это не повторится», – приводит слова Юсте Marca.

Напомним, Кампс оскорбил Винисиуса, комментируя ситуацию, связанную с тем, что в недавнем матче Примеры «Реала» с «Севильей» (1:1) один из фанатов андалусийского клуба оскорблял бразильца на почве расизма.

После этого стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи посещения предстоящего матча чемпионата Испании, в котором его команде предстоит сыграть с «Барселоной».

Материалы по теме
Хави: слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе? Этот вопрос раздражает меня

Винисиус восстанавливается после травмы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android