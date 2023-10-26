Дюков: бойкоты других стран после решения по юношам ― ожидаемы, но ситуация меняется

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о бойкотах других стран после решения по юношеским сборным России, заявив, что это было ожидаемо, но ситуация меняется.

«Бойкоты после решения по юношеским командам были ожидаемы, ничего удивительного не произошло. Рабочая группа с УЕФА является бессрочной. Понимаю, что сейчас что-то кажется невозможным, но ситуация меняется», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.