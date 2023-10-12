Важные слова босса РФС после игры сборной. Разобрал решение УЕФА и ответил Алаеву за судей

Сборная России снова в деле — и даже снова побеждает. В товарищеском матче в Москве удалось одолеть Камерун. Но события после игры были не менее интересными, чем во время. Например, к журналистам вышел президент РФС Александр Дюков и ответил на важнейшие вопросы последних дней и недель. Ниже — все цитаты босса российского футбола после матча сборной.

О победе над Камеруном

— Отличный и зрелищный матч, качественный футбол. Наша сборная порадовала своим желанием, самоотдачей и тем, что с первых минут соответствовала одной из лучших команд по скорости движения и принятия решений. Быстро двигали мяч, поэтому игра порадовала.

О решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России до соревнований

В конце сентября УЕФА, казалось, принял переломное решение для российского футбола — допустить сборные команды от U14 до U17 до участия в соревнованиях. Однако на днях появилась информация, что шаг к частичной отмене бана был отменён. Дюков высказался и об этом:

— Разве было принято решение? Это не так. Решение, принятое 26 сентября, остаётся в силе — это решение о допуске сборной. На исполкоме должен был рассматриваться технический вопрос, как именно в нынешнем сезоне допустить юношеские сборные.

Поскольку на данный момент техническое решение не было найдено, этот вопрос не рассматривался. На исполкоме не могло быть принято решение относительно отмены того решения, что было принято 26 сентября. То есть то решение остаётся в силе — УЕФА принял решение о возврате наших юношеских сборных U17 до турниров. Теоретически ещё какая-то возможность есть, чтобы найти техническое решение для отбора на Евро.

О словах президента РПЛ про судейство

Недавно глава РПЛ Александр Алаев проехался по ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия), а заодно высказал претензии к Милораду Мажичу, возглавляющему департамент судейства. Вот что об этом думает Дюков:

— Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к людям, которые отвечают у нас за судейство. В принципе, можно было задать их напрямую, а не через СМИ. Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт установлен. Если это общение не состоялось, то произойдёт в ближайшее время.

АЛЕКСАНДР АЛАЕВ И МИЛОРАД МАЖИЧ Фото: «Чемпионат»/Getty Images

О работе судей под руководством Мажича

— Доволен ли работой Мажича? Я вижу улучшения. Да, действительно, судьи ошибаются — похожие эпизоды иногда трактуются по-разному, что раздражает и команды, и клубы. Но в целом вижу определённую положительную динамику. И доверие к Мажичу есть, но ещё рано делать какие-то выводы. Давайте подождём окончания года. После этого сделаем выводы, есть ли прогресс или нет и насколько он значительный.