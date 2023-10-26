Александр Мостовой — о Захаряне: у него большое будущее

Бывший игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что у полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна большое будущее.

«Арсен уехал — здорово. Про его игру пока говорить рано, но он уже окунулся в эту футбольную атмосферу. Плюс попал в хорошую команду, которая идёт хорошо и играет в Лиге чемпионов. Задача Захаряна сейчас — закрепиться в команде. А в основном составе пока тяжело, мы и говорили об этом. У него большое будущее, ему ведь всего 20 лет. А ему уже доверяют, всё здорово складывается.

Арсен попал в хорошую футбольную атмосферу, в хороший город. Но мне адаптироваться в Испании было легче, я до этого три года в Португалии был и во Франции. Я Европу уже исколесил. Но у Захаряна и без этого всё в порядке. Тем более что контракт подписали на пять лет», — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

Напомним, этим летом Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», по информации Transfermarkt, за € 13 млн. Арсен дебютировал в старте в испанской Ла Лиге с «Мальоркой» (1:0) и вышел на замену в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

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