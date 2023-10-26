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«Будё-Глимт» — «Бешикташ»: Жугель забил гол, но его отменили

«Будё-Глимт» — «Бешикташ»: Жугель забил гол, но его отменили
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Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы D Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и турецким «Бешикташем». Встреча идёт на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 29-й минуте Грёнбек открыл счёт.

На 59-й минуте Мумбанья увеличил преимущество.

На 64-й минуте Жугель сразу после выхода на замену забил гол, но его отменили.

Напомним, за норвежский клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин, который появился в матче с первых минут. Кроме того, за турецкую команду заявлен экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который находится в запасе.

Лига конференций . Группа D. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Грёнбек – 29'     2:0 Мумбанья – 58'     3:0 Салтнес – 87'     3:1 Мо – 90+1'    

«Будё-Глимт» занимает последнее, четвёртое место с одним очком. «Бешикташ» располагается на третьей позиции с одним очком. Лидером группы является швейцарский «Лугано», у которого четыре очка.

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